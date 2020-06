Pacifico da oggi è online il video di Molecole

È online da oggi, martedì 2 giugno, il lyric video di Moleole, brano del cantautore e autore PACIFICO estratto dal suo ultimo disco “Bastasse il cielo”

La musica di PACIFICO e l’arte visiva di Franco Matticchio si incontrano per la seconda volta, dopo il brano inedito “Occhi aperti”, e istaurano una collaborazione artistica destinata a durare nel tempo. Il risultato di questa unione è un prodotto inedito, raffinato e di alto valore artistico.

«“MOLECOLE” era già stato accompagnato l’anno scorso da un video. Ma esce ancora, oggi, ora che siamo fuori dall’inverno e da questo sogno collettivo così faticoso – dice PACIFICO – E’ una delle canzoni del mio disco che Franco Matticchio ha deciso di illustrare con una sua tavola, in questo nuovo e insperato progetto di collaborazione. Per Occhi aperti, uscita un paio di mesi fa, aveva scelto una ragazza di spalle nuda, al riparo, in un momento di tregua, davanti al giro del vinile. Anche per Molecole disegna una donna, di profilo. Ha un piccolo punto luminoso tra le dita, una lucciola, una pietra che manda bagliori. La guarda stupita o ipnotizzata, in quella sospensione che è il proverbiale tocco di Franco. Che senti che non c’è altro da aggiungere, ma ti interroghi su come andrà a finire».

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, PACIFICO ha all’attivo 6 dischi (“Pacifico”, “Musica Leggera”, “Dal giardino tropicale”, “Dentro ogni casa”, “Una voce non basta”, “Bastasse il cielo”), ha vinto il Premio Tenco per l’opera prima e numerosi altri riconoscimenti, ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di interprete nel 2004, vincendo il premio per la miglior musica, e ha duettato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura). Nell’aprile 2015 ha scritto e interpretato conSamuele Bersani il brano “Le storie che non conosci”, con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno. Ha scritto per il cinema (da Gabriele Muccino a Roberta Torre), e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”. Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre dormivi”. Come autore collabora con i più importanti artisti italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli, per Gianni Morandi, per Adriano Celentano, per Malika Ayane, per Eros Ramazzotti, per Zucchero, per Giorgia, per Antonello Venditti e molti altri. Pacifico ha partecipato al 68° Festival di Sanremo in duetto con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è anche autore del testo. Oltre che come artista in gara, Pacifico ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 anche in qualità di autore con il brano “Il segreto del tempo” (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e il brano “Il coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo). A marzo 2019 esce il suo sesto album “Bastasse il cielo”. Nel dicembre scorso ha ideato e messo in scena “La Settimana Pacifica”, una serie di sette concerti, uno al giorno per una settimana al teatro Filodrammatici di Milano, che hanno visto la presenza, ogni sera, di grandi ospiti: Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorni, Luca Bianconi, Neri Marcorè.