Ostruzionismo Pd a Decreto Genova, Toti e Bucci: intollerabile, lo aspettiamo da tempo

“Cari Parlamentari del Pd, siamo certi che ogni testo sia migliorabile. E siamo anche convinti che le opposizioni abbiano il diritto di contestare e contrastare le scelte del Governo. Ma anche la Liguria ha i suoi diritti. E in queste ore sta vivendo nuovi momenti difficili. Dunque fare ostruzionismo su un Decreto che aspettiamo da tempo e su cui è già stato fatto un grande lavoro non è tollerabile e neppure rispettoso delle sofferenze di questa terra”.

Lo hanno dichiarato stasera su Fb il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucic (che è anche Commissario per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera) in riferimento all’ostruzionismo messo in atto oggi dal Pd Parlamento contro il Decreto Genova (complessivamente 800 milioni di euro per il territorio).

La conferenza dei capigruppo alla Camera nel pomeriggio ha quindi deciso di portare avanti “a oltranza” l’esame del Decreto Genova.