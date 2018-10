Serie C, ecatombe di penalizzazioni: -11 alla Lucchese, Matera a -4

Lecce (serie B) prosciolto. Ancora problemi in Serie C, con la Lega Pro che questa mattina ha deciso la penalizzazione di ben 11 società per “reati” amministrativi.

Prosciolto invece il Lecce (lo scorso campionato in C, oggi in serie B), per il quale c’era qualche preoccupazione.

Le penalizzazioni, da scontarsi nella corrente stagione, sono state inflitte dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, a seguito di violazioni CO.VI.SO.C.

Questo il dettaglio: 11 punti alla Lucchese, 8 per il Matera, 3 per il Cuneo, 2 per il Monopoli ed 1 per Siracusa, Juve Stabia, Pro Piacenza 1919, Rende, Trapani, Triestina e Arzachena.

La Lucchese nel girone A precipita all’ultimo posto, a tenere compagnia all’Albissola.

Drammatica la situazione nel raggruppamento C per il Matera, che si trova adesso all’ultimo posto a -4 punti in classifica.

Ammende e squalifiche anche pesanti sono state inflitte ai dirigenti che si sono macchiati e resi responsabili delle insolvenze amministrative.

Alla luce di quanto stabilito, ecco come si presentano le nuove classifiche aggiornate.

Girone A: Piacenza 16, Arezzo 15, Pisa e Carrarese 14, Olbia, Alessandria e Juventus B 11, Pro Vercelli e Pontedera 10, Pro Piacenza (-1) e Cuneo (-3) 9, Novara e Pro Patria 7, Siena, Pistoiese, Gozzano e Arzachena (-1) 5, Entella (1 sola gara giocata) 3, Albissola e Lucchese (-11) 2 punti.

Girone B: Pordenone 18, Fermana 17, Lanerossi Vicenza 16, Ferralpi, Imolese, Subtirol, Monza, e Triestina (-1) 14, Treamo 13, Vis Pesaro e Ravenna 12, Giana 10, Ternana (5 gare in meno) 9, Rimini e Gubbio 8, Fano e Sambenedettese 7, Virtus Verona 5, Renate ed Albinoleffe 5.

Girone C: Juve Stabia (-1) e Trapani (-1) 18, Rende (-1) 17, Catania (4 gare in meno) e Vibonese 14, Casertana 12, Cavese e Sicula Leonzio 11, Catanzaro 10, Francavilla, Bisceglie e Potenza 9, Reggina e Monopoli (-2) 8, Rieti 7, Siracusa (-1) 5, Paganese 2, Viterbese (zero gare giocate) 0, Matera (-8) -4 punti.

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.