Oggi poco prima delle 13, alcune lavoratrici sanitarie Oss della Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS Onlus, si sono recate insieme al legale della Cub Genova di via Savona, alla coordinatrice Cub Sanità Genova, Raffaella Viganego e al segretario provinciale Cub Genova, Giovanni Addamo, presso l’hub vaccinale di piazzale San Benigno per ottenere la cosiddetta “differita” per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid.

Le Oss erano guarite dal Covid, ma erano state sospese dal servizio in quanto non avevano effettuato la vaccinazione anti Covid-19.

Proprio per questo motivo il legale della Cub ha assistito le operatrici sanitarie chiedendo al medico vaccinatore la sospensione dal vaccino, la cosiddetta “differita” ovvero, come recita il comma 2, articolo 4 della Gazzetta ufficiale 31 05 2021, serie generale “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e’ obbligatoria e puo’ essere omessa o differita”, la sospensione del vaccino, in questo caso, per la presenza di anticorpi nel sangue.

Così, dopo la compilazione della modulistica, l’hub vaccinale di San Benigno, tramite il medico, ha rilasciato la sospensione per un anno dal primo tampone positivo.

“Si tratta di un buon risultato – ha precisato il legale – anche se la circolare parla di sospensione dal giorno di guarigione, non dal primo tampone positivo. Cosa per cui ci appelleremo”. “Ora con la sospensione dalla vaccinazione effettuata dall’Asl – prosegue l’avvocato Marmorato – potremo far cessare la sospensione dal servizio e richiedere il reintegro delle retribuzioni non solo a partire da oggi, ma anche quelle maturate dalla sospensione”.