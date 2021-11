Elezioni 2022 a Genova, rispunta l’ex sindaco Doria: tutto è contendibile

“Tutto è sempre contendibile. In Liguria si è votato recentemente a Savona con il successo di un candidato sindaco del centrosinistra. Il punto è avere un programma e riuscire a coinvolgere i cittadini. Queste sono condizioni necessarie anche se magari non sufficienti. Secondo me c’è ancora tempo, però più passano le settimane è più il tempo si riduce”.

Lo ha dichiarato stamane, dopo molto tempo di silenzio, l’ex sindaco di Genova Marco Doria a margine del convegno organizzato da Fisac Cgil sui cambiamenti del sistema ligure, nel corso del quale è intervenuto nella sua veste di docente di Storia Economica all’Universita di Genova.

Dall’ex sindaco, invece, nessun commento sull’incontro alla Leopolda tra Marco Bucci e Matteo Renzi.

“Non ho seguito – ha riferito Doria – ma non mi sembra un problema centrale. Io mi colloco in uno schieramento di centrosinistra e guardo ai problemi di questo schieramento, alla capacità di proporre e di essere credibile. Quello che fanno gli altri mi coinvolge poco e i dettagli di politica politicante non li ho seguiti”.