Orologio Casio: sempre più all’avanguardia, ma con un occhio alla moda

Gli orologi da polso della nostra epoca sono ben oltre un semplice strumento per misurare il tempo, e ben oltre un accessorio indispensabile per creare un look perfetto. Oggi, infatti, gli questi particolari oggetti che scandiscono il tempo, come l’ultimo orologio Casio di tendenza, sono sempre più all’avanguardia. I grandi marchi, infatti, propongono modelli trendy ed allo stesso tempo sempre più vantaggiosi in termini di costo/qualità.

Gli orologi Casio di tendenza e sempre più all’avanguardia portano comunque verso modelli dotati di una cassa di metallo prezioso, solitamente oro e qualche volta in platino, per sfruttare il “calcio” dell’effetto novità. Mai come in questi ultimi tempi si stanno vedendo orologi in acciaio e l’orologio di lusso in acciaio, guarda caso, è stato introdotto a metà degli anni ’70 da Gèrald Genta nel momento della piena crisi innescata dal quarzo.

Ovviamente nella scelta dell’orologio Casio grossa importanza assumono le caratteristiche fisiche della persona che lo deve indossare. Per quanto riguarda i dettagli strutturali dell’orologio, è importante scegliere la dimensione della cassa e del cinturino, sulla base del polso dell’uomo che dovrà indossarlo. Una volta individuati questi particolari basilari, ci si può sbizzarrire con la selezione della variante di segnatempo, a seconda delle peculiarità della persona.

L’acciaio, ad esempio, è sinonimo di forza e virilità, da sempre materiale per eccellenza per gli orologi maschili, conferisce un carattere deciso e distinto all’uomo che lo indossa. Ma per i più fashion addicts, nel 2019 il metallo si abbina al silicone, per una variante degli orologi da ragazzo più cool e all’avanguardia.

Altra tendenza riguarda il ricorso ai colori. L’acciaio come trend monocromatico appartiene sicuramente al passato, e anche se oggi giorno è possibile acquistare ottimi orologi con un solo colore, sia gli orologi maschili che femminili in acciaio per il 2019 sembrano giocare su contrasti di toni, al fine di dare al solido stile di questo oggetto un maggiore movimento e un migliore dinamismo.T

ornando ai materiali, le nuove tendenze di orologio Casio portano verso materie come la plastica o il silicone. Non è certamente una novità assistere a una grande esplosione nel ricorso a questo genere di orologi, sufficientemente pratici ed economici da attirare le preferenze di tantissimi uomini.

In linea di massima, questi orologi potrebbero però essere riservati alle occasioni più casual: basandoci sulla loro economicità, è sicuramente possibile acquistare più unità, in grado di prestarsi con specifica dedizione alle diverse occasioni sportive o del tempo libero. Disponibili in tanti colori differenti, sarà certamente facile abbinarli ad ogni tipologia di abbigliamento.

Si può, però, optare comunque per un mix che vede l’acciaio sul quadrante, con il cinturino in altra materia, aprendo così le porte a un mix di materiali che potrebbe soddisfare in maniera ancora più dedicata le passioni dell’uomo che cerca una maggiore personalizzazione nella scelta di uno degli orologi di maggiore importanza nell’espressione del proprio stile e della propria emozionalità.

Le opportunità di certo non mancano in un mercato sempre molto dinamico ed attento alle richieste degli appassionati di orologi Casio.