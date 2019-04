Genoa, domani parte prevendita per Ferrara

Scatta martedì (ore 12) la prevendita riservata ai supporter ospiti per il match con la Spal di domenica allo stadio “Mazza” di Ferrara.

I biglietti saranno disponibili presso le ricevitorie Vivaticket e on-line su www.vivaticket.it sino alle ore 19 del giorno antecedente la partita. Il costo è di € 30 (intero), €20 (ridotto Under 16) e €10 (ridotto Under 13 acquistabile soltanto presso i punti vendita Vivaticket e non online). Salvo diverso avviso da parte dell’Osservatorio la trasferta è aperta anche ai non titolari di Dna Genoa. E’ la terzultima partita esterna di questo campionato (restano quelle con l’Atalanta a Reggio Emilia e a Firenze).