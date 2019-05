Orologi Fossil: i modelli estivi più amati dagli uomini

Fossil è una delle marche di orologi più amate in assoluto. I prodotti di questo marchio sanno seguire passo dopo passo chi li indossa, come fossero una seconda pelle. Del resto è proprio questa la loro natura. Motivo per cui è necessario saper scegliere quelli migliori, quelli che riescano a parlare della personalità di chi li indossa.

Uno dei grandi vantaggi che caratterizza l’azienda è che è possibile scegliere i migliori orologi Fossil conoscendo quelle che sono le proprie necessità e i propri gusti, come ogni altro tipo di scelta, tra l’altro.

Detto questo ci sono altre regole che possono essere definite d’oro per fare la scelta giusta dell’orologio da indossare in ogni occasione o in quelle che si preferisce.

Come scegliere l’orologio estivo Fossil

L’estate è alle porte ed è quindi giunto il momento di scegliere un prodotto alla moda ed adatto ad ogni evenienza. Occhio dunque al movimento dell’orologio. È il cuore dell’orologio, la parte più importante. Per questo deve essere assolutamente affidabile. Le soluzioni sono principalmente tre: movimento meccanico. In questo caso l’orologio è alimentato da una molla la quale deve essere avvolta manualmente; movimento a carica automatica. Anche questo ha un nucleo meccanico, ma qui il motore si spegne o continua a funzionare in base al movimento del polso e del braccio; movimento al quarzo. È considerato il movimento più preciso in assoluto per un orologio e quello che ormai hanno molti modelli da polso per uomini ma anche in quelli pensati per le donne.

Il cinturino

Il cinturino, ovviamente, fa la differenza. Si tratta di un elemento capace di trasformare l’immagine di un orologio permettendo di mostrarsi elegante e sportivo, raffinato e unico. Tutto in base al cinturino che si sceglie. Che poi non è niente di nuovo perché il ruolo di questo elemento è proprio quello di conferire un particolare stile all’orologio e quindi all’uomo che lo indossa. Tra quelli più apprezzati e preferiti dagli uomini ci sono i cinturini in pelle, perfetti sia per un’occasione speciale che per tutti i giorni oppure quelli in metallo da abbinare ad un look ricercato.

Il cristallo

Molto importante è il cristallo, realizzato sia in plastica, che in materiale minerale che in zaffiro sintetico, che è il più resistente tra tutti i cristalli utilizzati.

La cassa

Si tratta di un scudo che protegge l’orologio da urti accidentali, graffi e imprevisti. Il materiale più utilizzato e resistente è l’acciaio inox. Per i modelli da uomo viene utilizzato spesso anche l’oro soprattutto quello 18k.

Fossil Archival

Fossil ha annunciato il lancio della serie Archival, un’edizione limitata che ripropone alcuni amatissimi e migliori orologi Fossil, rendendo omaggio ai modelli più iconici di questo storico brand. A partire da questo mese, quindi, Fossil lancerà un nuovo orologio Archival ogni mese, fino alla fine dell’anno, dando così la possibilità ai collezionisti di accaparrarseli.

Ad accompagnare l’annuncio anche una retrospettiva, chiamata “La Ri(e)voluzione dell’Orologio Fossil“. Un’azienda che ha saputo sposare le nuove ere ed essere sempre al passo coi tempi.