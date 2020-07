Orientamenti Summer: tante opportunità al Porto Antico di Genova

Tanti eventi, iniziative e attività al Porto Antico di Genova con il primo centro estivo dell’orientamento d’Italia. Orientamenti Summer regala anche tante opportunità per chi partecipa alle varie iniziative.

Per esempio gli studenti che visiteranno la Stranger Room o parteciperanno a OrientaSport potrete avere in omaggio i biglietti per gli spettacoli di Antonio Ornano, Gene Gnocchi e Andrea Di Marco nell’Estate Spettacoli di Porto Antico. E ancora i biglietti per visitare il Galata Museo del Mare o per la Ruota Panoramica.

Antonio Ornano è protagonista venerdì 10 luglio con “Stand up Comedy Show” mentre Gene Gnocchi porterà in scena “Sconcerto rock” il 14 luglio e Andrea Di Marco salirà sul palco di Piazza delle Feste il 15 luglio con “Ce n’è per tutti”.

La Stranger Room è aperta tutti i giorni, da martedì a domenica, dalle ore 14 alle 18 presso la Galleria Antartide dell’Acquario di Genova (al piano terra). OrientaSport, invece, è attivo dal giovedì alla domenica (ore 14-18) sul Piazzale Mandraccio, al fianco della Ruota Panoramica. Presso l’area allestita con Coni e Cip Liguria si possono scoprire le professioni nello sport e provare diverse discipline sportive.

Proprio sulla Ruota Panoramica va in scena una ulteriore attività. Si chiama OrientaFast e permette di fare un giro sulla ruota con un esperto di orientamento di #progettiamocilfuturo. Ogni lunedì, invece, dalle ore 10 alle 13 l’appuntamento è a Palazzo Ducale con il laboratorio di auto-orientamento denominato “5 minuti con Monet, tutta la vita con te” che trae spunto dalla capacità del pittore di interpretare le continue trasformazioni e il cambiamento.

E la prossima settimana ci saranno anche due eventi speciali, da non perdere. Martedì 14 a Eataly ci sarà il secondo appuntamento con lo “Showcooking”. Appuntamento alle ore 15,30 con lo lo Chef Marco Visciola e due studenti del Bergese. Lo chef racconterà come nascono alcuni dei suoi piatti più apprezzati e a seguire ci sarà un gustosissimo “happy hour”.

Venerdì 17 luglio, invece, sarà la Giornata mondiale delle Emoji. Appuntamento alle ore 10 sul Piazzale Mandraccio. Orientamenti organizza una gara tra i più “piccoli” partecipanti dei centri estivi liguri che dovranno realizzare, guidati da un istruttore, il loro emoji. La loro immagine verrà ripresa dall’alto e il migliore sarà premiato: un’ occasione per giocare con le emoji, imparando ad usarle quando serve, con gli educatori, in modo consapevole.

Info su come prenotare e partecipare in tutta sicurezza agli eventi al seguente link www.orientamenti.regione.liguria.it/summer/