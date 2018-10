Ore 8.30: traffico intenso in via Siffredi e a Borzoli. Incidenti sull’Elicoidale e a Quarto

Ore 8,30 di oggi. Ecco il report diffuso dal Comando della Polizia Locale di Genova sul traffico in città.

“Traffico molto intenso a Ponente, particolarmente nel tratto via Albareto via Siffredi in direzione Levante. Traffico intenso anche in via Borzoli verso la Valpolcevera, e a Levante in via Cavallotti verso mare.

Incidenti in fase di rilevazione in via Quarto altezza Villa Quartara e sul Ponte Elicoidale imbocco sopraelevata direzione Levante, senza particolari ricadute sulla viabilità di zona.

Si ricorda l’ allerta di colore arancione sino alle 24 e si raccomanda la massima prudenza agli utenti delle strade cittadine.

Si conferma la riapertura delle scuole e dei cimiteri, esclusi Voltri e Crevari, e la chiusura di parchi e ville per la attesa verifica degli alberi.

Soppressi i servizi della funicolare Zecca/Righi, Navebus e Ferrovia Genova-Casella. Per tutti sono previsti servizi sostitutivi.

La linea 15 dell’ AMT non transita a Serino a causa di caduta alberi.

I mercati rionali possono aprire tranne quelli di Via Tortosa e di Via dei Costo a Sestri Ponente”.