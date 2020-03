Ore 8.30, coda Coop corso Europa: indisciplinata redarguita. Flusso regolato da vigilantes

Ore 8,30 di oggi. Comincia già la coda. Niente guanti di cellophane all’uscita per i numerosi clienti già in coda, come invece accade in altri supermercati genovesi.

I guanti sono disponibili all’interno, nel settore frutta e verdura. Spetta al buonsenso di ogni cliente prenderli e indossarli.

All’ingresso il flusso dei clienti viene regolato da addetti alla vigilanza e da un dipendente Coop, che fa entrare la gente dalleporte automatiche.

Il deflusso, invece, avviene in una delle uscite di sicurezza dietro le casse.

Stamane una cliente all’ingresso è stata “redarguita” da altri clienti perché non manteneva la distanza di sicurezza di almeno un metro (anche se è altamente consigliato mantenere un paio di metri).

All’interno quasi tutto regolare. Soltanto in pochi sembravano non mantenere la distanza interpersonale.