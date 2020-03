Intorno alle 6,30 di oggi nessuna coda e niente ressa al supermercato Carrefour di Genova San Martino, aperto 24 ore su 24.

Gli scaffali risultavano pieni e gli addetti stavano scaricando regolarmente le merci.

Pertanto, non risulta che a seguito del nuovo decreto Conte sull’emergenza coronavirus ci sia stato l’assalto (almeno a questo supermercato) come invece accaduto in alcune rivendite di alimentari altre città italiane, come Torino, Milano e Roma.