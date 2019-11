Ore 5.30. Strade chiuse per allagamenti. Comun: restate in casa

Diverse strade sono chiuse a causa di allagamenti. In Comune invita i cittadini che si trovano nelle zone sottoindicate a rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque.

Strade chiuse per allagamenti: Via Milano (sottopasso),Via Chiaravagna lato monte Largo Jurse’ , Via Paolo Reti, Via Fillak, Corso Perrone, Via Renata Bianchi, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S. Quirico, chiuse per allagamenti causate da forte pioggia. Si consiglia ai cittadini delle zone citate di restare in casa fino al completo deflusso delle acque.

Seguire gli aggiornamenti.