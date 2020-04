Ore 18, in Liguria 21 morti: incremento in rialzo (828). Nuovi casi 19: dimezzato (4539)

Sono 828 i morti con coronavirus da inizio emergenza in Liguria, con un aumento di 21 rispetto a ieri.

Sono 4539 i positivi accertati finora, con un aumento di 19 rispetto a ieri.

Sono 26.945 i test effettuati fino a oggi (1152 in più di ieri).

Ore 18, in Liguria 14 morti: incremento dimezzato. Nuovi casi 38: due terzi in meno di ieri

I dati sono stati forniti poco prima delle 18 di oggi dai responsabili di Regione Liguria.

Inoltre, risultano al domicilio 2375 persone (8 in meno di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1104 persone (46 in più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 670 (63 in più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1060 sono gli ospedalizzati (19 in meno di ieri), di cui 103 in terapia intensiva (17 in meno di ieri), così suddivisi.

“Asl 1 – 170 (di cui 17 in terapia intensiva)

Asl 2 – 158 (di cui 14 in terapia intensiva)

San Martino– 263 (di cui 33 in terapia intensiva)

Evangelico – 53 (di cui 5 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 127 (di cui 7 in terapia intensiva)

Gaslini – 4

Asl 3 Villa Scassi – 144 (di cui 12 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 4

Asl 4 Sestri Levante– 48 (di cui 7 in terapia intensiva)

Asl 4 Lavagna – 1

Asl 5 – 88 (di cui 8 in terapia intensiva).

I positivi divisi per provincia sono:

Genova – 2649

Savona – 564

Imperia – 850

La Spezia – 476

Le persone in sorveglianza attiva sono 2663, così suddivise:

Asl 1 – 644

Asl 2 – 668

Asl 3 – 649

Asl 4 – 312

Asl 5 – 390”.