Ore 18, in Italia positivi in aumento rispetto a ieri (80.539). Cala incremento morti (8165)

Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei nuovi contagi giornalieri da coronavirus in Italia. Oggi sono 4.492 in più mentre ieri l’aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957.

Pertanto, sono 62.013 i positivi al Covid-19, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Il numero complessivo dei contagiati (comprese vittime e guariti) ha raggiunto quota 80.539.

Il numero delle vittime oggi è di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683 mentre martedì l’aumento era stato di 743.

I morti con coronavirus risultano quindi complessivamente 8.165, con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledì l’aumento era stato di 683.

I guariti, dove avere contratto il Covid-19, sono 10.361, ossia 999 in più di ieri.

I dati sono stati forniti alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale a Roma.

Inoltre, è stato riferito che sono 3.612 i malati ricoverati in terapia intensiva, 123 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.263 sono in Lombardia. Dei 62.013 malati complessivi, 24.753 sono poi ricoverati con sintomi e 33.648 sono quelli in isolamento domiciliare.

Ecco poi nel dettaglio i casi attualmente positivi a coronavirus in Italia.

sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.