Ore 18, in Italia 236 morti (29.315): incremento in rialzo. Malati: 1513 in meno di ieri

Sono 29.315 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 236 (in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise non si sono registrate vittime nelle ultime 24 ore). Lunedì l’incremento era stato di 195.

Sono 98.467 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.513. Lunedì il decremento era stato di 199.

Sono 85.231 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.352. Lunedì l’incremento era stato di 1.225.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 213.013.

In Italia 195 morti (29.079): incremento in lieve rialzo. Malati: 199 in meno di ieri

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dalla Protezione civile nazionale.

Intanto, continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus. A oggi sono 1.427, ossia 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, ossia 23 meno di ieri.

Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, risulta che 16.270 persone siano ricoverate con sintomi con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri e 80.770 siano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (908 in meno di ieri).