Ore 16.30 | La situazione sulle autostrade liguri

A parte la chiusura di due tratti, non si registrano, in questo momento, particolari criticità sulle autostrade della Liguria.

Permane sulla A7 Milano-Serravalle-Genova la chiusura del Bivio A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori.

Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest da dove uscire e rientrare per seguire le indicazioni per Livorno.

Sulle A12 Genova-Livorno in direzione Genova), è presente un’altra chiusura.

E’, infatti chiuso, il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori.

Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova è presente ad opera della Polizia Stradale una ‘scorta veicoli’ tra Genova Nervi e Genova est per Materiali dispersi.

Le chiusure dei tratti sono stati effettuati per permettere i controlli nelle gallerie interessate dalle due tratte.

In particolare la galleria Rivarolo II che avrebbe un degradamento della copertura interna.

La situazione del traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do