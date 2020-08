Operazioni di pulizia estiva del letto del Rupinaro

Le operazioni di pulizia estiva del Rupinaro, prevedono lo sfalcio della vegetazione presente e dei corrivi Rio Rostio, Lemme, della Bona, Campodonico, Casale e della Moranda

“Anche quest’anno il Comune provvede alla consueta pulizia del torrente cittadino sia per salvaguardare il corretto deflusso delle acque sia per eliminare sgradevoli odori e il proliferare di insetti. Il timing d’interventi deve modularsi su due fattori, come già detto più volte, in base alla crescita vegetale e alla presenza di acqua nel torrente: quest’anno durerà circa 10/15 giorni e sarà eseguita dall’azienda Forestal per un importo di circa 34 mila euro” spiega Massimiliano Bisso, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Chiavari.