Operazione GdF Savona, Melis: troppe ombre su gestione rifiuti in Val Bormida

“La gestione dei rifiuti rimane tutt’ora un settore delicato non solo per la materia che tratta ma per gli intrecci e gli interessi che vi gravitano. Da un lato non sono rari i casi di infiltrazioni malavitose, dall’altro casi come questo che colpiscono il nostro territorio fanno riflettere su come ci sia ancora tanto da fare per evitarli. Lo stesso incendio al deposito di inizio anno oggi assume connotati differenti. Ringraziamo il lavoro della Guardia di Finanza, che è sempre più spesso attore protagonista per stroncare queste storture”.

Lo ha dichiarato ieri il consigliere regionale del M5S Andrea Melis commentando la maxi operazione della Guardia di Finanza di Savona che ha interessato anche il settore dei rifiuti in Val Bormida.

Nel mirino dei finanzieri c’é anche la Fg Riciclaggi.