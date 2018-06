Rixi sbugiarda ‘Minzo’: con Toti governiamo con successo e piena condivisione da 3 anni

“Le dichiarazioni attribuite come virgolettato nell’articolo di oggi del Giornale a firma di Augusto Minzolini (giornalista, ex direttore del TG1 ed ex senatore PdL eletto in Liguria, ndr) sono il frutto di travisazione. Con Giovanni Toti governiamo con successo da tre anni in un clima di grande collaborazione, franchezza e piena condivisione nelle scelte”.

Lo ha dichiarato oggi il segretario della Lega Liguria e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi (Lega).

“Anche su Imperia, dove fin da subito come Lega abbiamo rifiutato l’appoggio a Claudio Scajola – ha aggiunto Rixi – abbiamo preso la decisione di chiudere col passato e guardare al futuro nel segno del cambiamento insieme a Giovanni Toti che con coraggio, come noi, ha deciso di guardare avanti, nell’interesse della città.

Il modello di governo che abbiamo avviato in Liguria è quello vincente: basta vedere il riscontro da parte dei cittadini a ogni tornata elettorale.

Dispiace che nell’articolo del Giornale si sia parlato solo di Imperia e non di Sarzana dove il modello Liguria ha portato a una vittoria storica in una roccaforte rossa dove il centrodestra non è mai andato oltre il 15%.

A Imperia abbiamo perso, è vero, ma meglio a volte perdere che abdicare alla propria coerenza e alle proprie idee”.