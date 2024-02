Operazione anticrimine nel centro storico: 73 persone Identificate, 1 arresto

Nel cuore del Centro storico genovese, ieri pomeriggio, si è svolto un intervento della Polizia, coordinato dal Commissariato Pre’, supportato da 6 squadre del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

L’obiettivo principale era contrastare i reati predatori e lo spaccio di droga, concentrando l’azione in un’area segnalata recentemente per problemi di sicurezza.

L’operazione ha interessato una vasta zona del centro storico, includendo via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, vico Inferiore del Roso, vico Superiore del Roso, vico Sant’Antonio e piazza Vittime di tutte le Mafie, oggetto di un recente esposto.

Sono stati esaminati anche i Giardini Malinverni e gli anfratti dei muri perimetrali alla ricerca di sostanze stupefacenti occultate.

Intorno alle 15:00, in via Bersaglieri d’Italia, è stato effettuato un controllo durante il quale sono stati fermati due giovani trovati in possesso di merce rubata da un supermercato. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione.

Successivamente, in piazza della Commenda e via Prè, è stato identificato un individuo responsabile di un furto su auto avvenuto la settimana precedente, grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Sempre in via Prè è stata individuata e arrestata una persona ricercata per esecuzione di un Ordine di Carcerazione.

I controlli si sono estesi anche nella zona della Darsena, del Carmine, corso Carbonara ed altre vie segnalate per problematiche criminali.

In totale, sono state identificate 73 persone, di cui una è stata arrestata e tre deferite all’Autorità Giudiziaria.