Onore a tutti i Caduti, anche Camicie Nere: Arci, Anpi e compagni Pd s’inalberano

Una lapide in onore di tutti i Caduti, incluse le Camicie Nere della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN). Accade a Savona, dove l’altro giorno è stata inaugurata una nuova ala del cimitero alla presenza della sindaca Ilaria Caprioglio. Arci, Anpi e compagni del Pd sono insorti.

“Una brutta pagina per Savona – ha sottolineato la segreteria ligure del Pd – un’offesa per la storia e la memoria della città, Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza.

Non possiamo che giudicare negativamente e condannare l’iniziativa, promossa dall’Opera nazionale caduti senza croce e avvallata dal sindaco Caprioglio presente alla cerimonia di inaugurazione, di intitolare anche alle camicie nere una lapide, posta all’interno del cimitero di Zinola, commemorativa dei militari dispersi e caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo di fronte al pericoloso tentativo di legittimare e onorare le gesta e la figura di chi si schierò con il regime fascista. La pietà per i morti non può essere una scusa per riscrivere la storia e cancellare ogni distinguo tra i protagonisti da una parte e dall’altra di un periodo drammatico e sanguinoso per il nostro Paese.

Ci impegneremo, attraverso i nostri rappresentanti sul territorio e gli eletti in Consiglio comunale, affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto e perché quella scritta, che accomuna le camicie nere ai caduti delle forze armate, venga al più presto rimossa”.