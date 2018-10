Collisione al largo della Corsica, al via recupero di inquinante | Video

In merito all’incidente in mare tra la motonave Ulysse battente bandiera tunisina che trasporta camion e auto e la motonave portacontainer Csl Virginia, battente bandiera cipriota, avvenuto a 14 miglia al largo di Capo Corso, in acque internazionali vicine alla Corsica, sotto il coordinamento delle autorità francesi e in ottemperanza al piano d’intervento RAMOGEPOL, continuano le attività di monitoraggio dei mezzi aerei e navali della Guardia Costiera Italiana per conto del Ministero dell’Ambiente.

E’ in corso il recupero di materiale inquinante da parte di uno dei tre mezzi antinquinamento della società consortile Castalia, convenzionata con il Ministero dell’Ambiente per il servizio di antinquinamento nazionale.

Vengono anche acquisiti elementi di caratteretecnico/strutturale sulle due unità coinvolte nel sinistro.

Si monitorano le condizioni meteomarine e le loro previsioni per comprendere la possibile evoluzione della macchia inquinante.

Nei prossimi giorni è previsto corrente e vento verso la Corsica.

Versione Fr.

“Collision entre deux navires au large de la Corse, au début de la récupération des polluants

S’agissant de l’incident en mer entre le navire Ulysse battant pavillon tunisien transportant des camions et des voitures et le porte-conteneurs Csl Virginia battant pavillon chypriote à 14 milles au large de Capo Corso, dans les eaux internationales proches de la Corse, sous la coordination des autorités françaises et conformément au plan d’intervention RAMOGEPOL, les activités de surveillance des moyens aériens et navals des garde-côtes italiens se poursuivent pour le compte du ministère de l’Environnement.

La récupération des matériaux polluants par l’un des trois véhicules antipollution de la société du consortium Castalia, sous contrat avec le ministère de l’Environnement pour le service national antipollution, est en cours. Des éléments de caractère technique / structurel sont également acquis sur les deux unités impliquées dans l’accident. Nous surveillons les conditions météorologiques et leurs prévisions pour comprendre l’évolution possible du point polluant. Dans les prochains jours, courant et vent attendus vers la Corse.”