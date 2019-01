Omicidio Pietra Ligure, il pm chiede l’ergastolo per Alamia

Il pm Elisa Milocco ha chiesto l’ergastolo per Alessio Alamia, il ventiduenne di Pietra Ligure a processo per l’omicidio della ex fidanzata Janira D’Amato, uccisa il 7 aprile del 2017 con 49 coltellate nella sua casa in piazzetta Morelli a Pietra Ligure.

Per l’occasione il pm gli ha contestato anche il reato di stalking, per il quale è stata chiesta una pena di un anno e sei mesi di reclusione e l’aggravante della premeditazione.

I giorni precedenti all’omicidio e nello stesso giorno il giovane avrebbe contattato la vittima con una serie di contatti telefonici assillanti.

Per quanto riguarda la premeditazione, il giorno dell’incontro, Alamia avrebbe insistito per fare andare la ragazza a casa sua mentre aveva un coltello in tasca e ne avrebbe preparati altri nella casa.

Ed ancora, l’assassino, secondo le indagini, avrebbe compiuto diverse ricerche su internet con parole chiave piuttosto quali ‘uccidere persone’ o ‘come uccidere una persona’.

Infine, secondo la perizia psichiatrica, Alamia era capace di intendere e volere quando aveva aggredito la sua ex fidanzata e l’aveva uccisa.

Ora la parola passerà alla difesa.