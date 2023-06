Olanda-Italia 2-3, terzo posto in Nations League per gli Azzurri

Dopo la sconfitta beffa ok semifinale l’Italia si riscatta e batte l’Olanda conquistando il terzo posto per la seconda volta consecutiva in Nations League.

A Enschede si gioca la finale per il terzo posto della Nations League 2022-23. Mancini torna al 4-3-3 e ne cambia sette rispetto alla Spagna. Pronti e via, segna subito Dimarco. Al 20′ bis di Frattesi. Olanda in crescita nella ripresa: al 68′ Bergwijn riapre tutto, ma Chiesa (appena entrato) segna poco dopo. All’89’ rete di Wijnaldum. L’Italia chiude terza in Nations League 2023 come nel 2021.

Olanda Italia 2-3: risultato e tabellino

RETI: 6′ Dimarco, 20′ Frattesi, 68′ Bergwijn, 73‘ Chiesa, 90′ Wijnaldum

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (73′ Spinazzola); Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto (63′ Zaniolo), Retegui, Raspadori (63′ Chiesa). Ct. Mancini. A disp. Barella, Bonucci, Darmian, Di Lorenzo, Immobile, Jorginho, Meret, Pellegrini, Vicario

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida (46′ Wijnaldum), Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons (63′ Koopmeiners); Malen (46′ Bergwijn), Gakpo, Lang (46′ Weghorst). Ct. Koeman. A disp.Blind, Botman, De Roon, Flekken, Malacia, Noppert, Timber, Veerman

ARBITRO: Nyberg (SWE)