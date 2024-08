Oktoberfest Genova 2024 in Piazza della Vittoria dal 5 al 22 Settembre

L’Oktoberfest di Genova torna protagonista in Piazza della Vittoria dal 5 al 22 settembre 2024, portando con sé l’inconfondibile atmosfera bavarese.

Questa edizione, la quattordicesima, è l’unica ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania.

L’evento è organizzato dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova, in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Un’esperienza autentica tra birra e tradizione bavarese

Dal 2009, l’Oktoberfest di Genova offre ai visitatori l’opportunità di vivere i sapori e i colori tipici di Monaco di Baviera. La birra HB, prodotta dalla storica birreria Hofbräu di Monaco, e la gastronomia bavarese sono i protagonisti indiscussi della manifestazione, che si distingue per la qualità dei prodotti offerti. Anche quest’anno, i partecipanti potranno gustare piatti tradizionali, dagli antipasti ai dolci, accompagnati da boccali di birra rigorosamente brassata in Baviera.

Divertimento per tutte le età

L’Oktoberfest non è solo cibo e birra, ma anche intrattenimento per tutta la famiglia. L’evento propone un ricco calendario di attività, tra cui musica dal vivo, dj-set, giochi, e laboratori per bambini. Torna anche l’apprezzata OktoberBand, la rassegna di musica live con cover band di ogni genere musicale, insieme alle serate di danza country e swing organizzate da Wild Angels e Zena Swing.

OktoberParade: la novità dell’edizione 2024

La grande novità di quest’anno è l’OktoberParade, una parata inaugurale che si terrà il 5 settembre. La parata partirà alle ore 18:30 da Piazza De Ferrari e percorrerà via XX Settembre fino a raggiungere Piazza della Vittoria. Aperta al pubblico, la parata invita i partecipanti a presentarsi a piedi, in bici o monopattino, in linea con il tema della mobilità sostenibile e in omaggio alla European Mobility Week. Lungo il percorso, i partecipanti saranno accolti con bretzel e musica dall’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco.

Due aree tematiche per un’esperienza completa

L’Oktoberfest di Genova si sviluppa in due aree principali in Piazza della Vittoria. Il tendone tradizionale sarà il cuore della festa, dove si potranno gustare le migliori specialità bavaresi accompagnate da musica tradizionale suonata dalle band originali dell’Oktoberfest di Monaco. L’area del fuoritendoneospiterà numerosi eventi, con appuntamenti dedicati a tutte le età, tra cui il Beer Yoga, attività per gli amici a quattro zampe in collaborazione con Skadog Liguria, e incontri con i giochi da tavolo di Borgo Pila Game House.

OktoberArt: creatività e fumetti

Una delle novità di questa edizione è OktoberArt, una rassegna artistica in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova. L’iniziativa propone sessioni di live painting e laboratori di fumetti per adulti e bambini, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della manifestazione.

Birra HB: un simbolo di qualità

La birra HB è il fiore all’occhiello dell’Oktoberfest di Genova. Alessio Balbi, titolare della Birreria Hofbräuhaus e organizzatore dell’evento, sottolinea l’importanza di mantenere la qualità e l’accessibilità della birra e del cibo, nonostante i rincari. La birra sarà disponibile anche in versione analcolica e per celiaci, per garantire a tutti la possibilità di partecipare e brindare alla festa.