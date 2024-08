Rolli Days settembre 2024: doppio appuntamento tra cultura ed eventi

Genova si prepara a vivere un settembre 2024 straordinario con un doppio appuntamento per i Rolli Days, che si svolgeranno per la prima volta in due weekend consecutivi: 14-15 settembre e 21-22 settembre.

Questa edizione speciale raddoppia l’opportunità di visitare i Palazzi dei Rolli, con ben 36 siti aperti al pubblico e visite guidate gratuite offerte da esperti divulgatori scientifici.

Eventi di Rilievo Internazionale L’edizione di settembre si svolge in concomitanza con due importanti eventi internazionali ospitati a Genova: il World Tourism Event (WTE) dal 12 al 15 settembre, e il Salone Nautico Internazionale, il 21 e 22 settembre. Durante il WTE, uno dei 42 Palazzi dei Rolli, il Palazzo della Meridiana, sarà la sede del prestigioso Salone Mondiale del Turismo dei Siti Patrimonio dell’Umanità, giunto alla sua 15ª edizione. Un’occasione unica per esplorare il legame tra cultura, turismo sostenibile e sviluppo territoriale.

Il Giardino di Palazzo Bianco: Una Novità da Scoprire Tra le novità di questa edizione dei Rolli Days, spicca l’inaugurazione del giardino restaurato di Palazzo Bianco. Situato su Via Garibaldi, storicamente nota come la Strada Nuova dei Palazzi, il giardino rinnovato sarà accessibile al pubblico, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale offerta da Genova.

Un Settembre Ricco di Cultura e Sport Oltre ai Rolli Days, il mese di settembre vedrà Genova protagonista di altri grandi eventi, come il Campionato Mondiale di Canottaggio Costiero, che attirerà atleti internazionali, molti dei quali reduci dalle Olimpiadi di Parigi. Inoltre, il Salone Nautico Internazionale, giunto alla sua 64ª edizione, trasformerà la città nella capitale mondiale della nautica.

Rolli Days: Un’Esperienza Culturale Unica I Rolli Days rappresentano un’opportunità imperdibile per esplorare i tesori nascosti di Genova. “Quest’anno, con l’estensione delle giornate, puntiamo a offrire un’esperienza culturale di alta qualità”, afferma Giacomo Montanari, coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova e storico dell’arte. In un periodo in cui si discute ampiamente di overtourism, i Rolli Days si posizionano come esempio di turismo sostenibile, valorizzando il patrimonio locale senza comprometterne le risorse.

Iniziative per i Giovani e Progetti Futuri La gestione scientifico-culturale dei Rolli Days è affidata al Dipartimento DIRAAS dell’Università degli Studi di Genova. Durante l’evento, circa cento giovani professionisti della cultura saranno coinvolti come divulgatori scientifici, gettando le basi per la futura Accademia per la Divulgazione Scientifica del patrimonio culturale, che sarà inaugurata a ottobre 2024. Inoltre, dall’11 al 13 ottobre, Genova ospiterà l’evento “Ianua – Genova nel medioevo”, dedicato alla scoperta dei principali siti medievali della città.

Prenotazioni e Informazioni Utili Le visite ai Palazzi dei Rolli sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione. Per riservare il proprio posto, è possibile visitare il sito ufficiale alla pagina https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/ a partire dalle 9:00 di martedì 3 settembre.

Palazzi e altri siti visitabili:

Palazzo Antonio Doria – Spinola (Prefettura)

Largo Eros Lanfranco 1

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: i visitatori verranno sottoposti a controllo di sicurezza e delle generalità all’ingresso, da parte delle forze dell’ordine in servizio presso la Prefettura

Palazzo Giacomo Spinola (dei Marmi)

Piazza Fontane Marose 6

Orario: sabato 21, ore 10 – 19

Palazzo Agostino Pallavicino

Via Garibaldi 1

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro)

Via Garibaldi 2

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Franco Lercari (Parodi)

Via Garibaldi 3

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio)

Via Garibaldi 4 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Angelo Giovanni Spinola

Via Garibaldi 5

Orario: sabato 14, domenica 15, ore 10 – 19

Palazzo Gio Battista Spinola

Via Garibaldi 6

Orario: domenica 15, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Nicolosio Lomellino

Via Garibaldi 7

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento Tariffa scontata comprensiva di visita guidata: unico € 8 – Insegnanti e studenti € 6

Un tour ogni 30 minuti, dalle 10:15 e con ultimo ingresso ore 18.

Visita al primo piano nobile, compresa la ricostruzione del palazzo con mattoncini Lego, e giardino segreto (salvo cattive condizioni meteo)

Modalità di prenotazione (attiva dal 2 settembre): mail a lomellino@studiobc.it indicando nome, data e fascia oraria prescelta, n.visitatori, recapito telefonico

Palazzo Baldassarre Lomellini

via Garibaldi 12

Orario: sabato 14 e sabato 21, ore 9 – 10:30; 14 – 15:30

Palazzo Luca Grimaldi e Palazzo Niccolò Grimaldi (Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi)

Via Garibaldi 11 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: Si segnala che la visita durante i Rolli Days consisterà in un percorso guidato attraverso una selezione di opere, scelte dal comitato scientifico della manifestazione, in linea con il tema dell’evento. Non sarà pertanto possibile visitare il resto del Museo in autonomia.

Palazzo Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Via Garibaldi 18 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: Si segnala che la visita durante i Rolli Days consisterà in un percorso guidato attraverso una selezione di opere, scelte dal comitato scientifico della manifestazione, in linea con il tema dell’evento. Non sarà pertanto possibile visitare il resto del Museo in autonomia.

Palazzo Gio Carlo Brignole (Durazzo)

Piazza della Meridiana 2

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Gerolamo Grimaldi (della Meridiana)

Salita San Francesco 4 – sito accessibile

Orario: sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: Atrio e colonnato visitabili gratuitamente

A pagamento: Salone del Cambiaso visitabile con biglietto di ingresso 3€ a persona, da pagare in loco.

Palazzo Lomellini Patrone

Largo della Zecca 2

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 -13; 14-19

Palazzo Lauro

Piazza della Nunziata 5

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Balbi Senarega, Università)

Via Balbi 4

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo dell’Università

Via Balbi 5 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale)

Via Balbi 10 – sito accessibile

Orario: sabato 14 ore 9 – 19; domenica 15 ore 9:30 – 19

A pagamento: Biglietto di ingresso 2€ da acquistare online contestualmente alla prenotazione; le modalità di prenotazione saranno comunicate appena disponibili.

Palazzo Gio Battista Centurione (Pitto)

Piazza Fossatello 3

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Francesco Grimaldi (Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola)

Piazza Pellicceria 1- sito accessibile

Orario: sabato 14 ore 9 – 23; domenica 15 ore 9:30 – 19

A pagamento: Biglietto di ingresso 2€ da acquistare online contestualmente alla prenotazione; le modalità di prenotazione saranno comunicate appena disponibili.

Palazzo Gio Batta Grimaldi

Vico San Luca 4

Orario: sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Ambrogio Di Negro

Via San Luca 2 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Piazza Campetto 8 A

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento: Biglietto di ingresso 8€ da acquistare in loco.

Palazzo Domenico Grillo

Piazza delle Vigne 4 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Spinola Franzone

Via Luccoli 23

Orario: in attesa di conferma

Palazzo Sinibaldo Fieschi

Via San Lorenzo 17

Orario: sabato 14 e domenica 15, ore 10-12:30; 14:30-19

Palazzo Cattaneo della Volta

Piazza Cattaneo 26

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Doria Carcassi

Via David Chiossone 10 – sito accessibile

Orario: sabato 14, ore 10 – 16 ; domenica 15, ore 10 – 19; sabato 21, ore 10 -16; domenica 22, ore 10 – 19

Altri siti

Palazzo BPER

Via Cassa di Risparmio 15

Orario: sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Albergo dei Poveri

Corso Dogali 1

Orario: domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento: ingresso € 4 da pagare all’ingresso

Teatro Carlo Felice

Largo Pertini (ingresso principale)

Orario: sabato 14 ore 10 – 14; domenica 15 ore 15 – 19; sabato 21 ore 10 – 14; domenica 22 ore 15 – 19

Archivio di Stato

Via di Santa Chiara 28r

Orario: domenica 15, domenica 22, ore 10 – 18

Basilica di Carignano – Kalatà Experience

Via Innocenzo IV 8

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, visite alle ore 10, 15, 16:30

A pagamento: Ingresso € 6 da pagare all’ingresso

Villa del Principe

Piazza del Principe 4 – sito accessibile

Orario: domenica 15, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento: Ingresso ridotto € 6 da pagare all’ingresso

Villa Pallavicino delle Peschiere

Salita San Bartolomeo degli Armeni 6

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Anche questa edizione dei Rolli Days è cofinanziata dal progetto DOGE – Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del bando Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e città creative UNESCO.