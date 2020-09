Oggi Zingaretti a Genova e alla Spezia per Sansa. Pd: destra sempre più arrogante

Oggi il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, sarà in Liguria a sostegno di Ferruccio Sansa, candidato presidente della coalizione Pd-M5S-Sinistra alla Regione Liguria.

Questa l’agenda della giornata.

Ore 17,30 piazza Matteotti a Genova.

Ore 21,00 Campetto “L. Fratoni” del Limone alla Spezia.

“Il 20 e 21 settembre – hanno spiegato i responsabili del Pd – i liguri sono chiamati a scegliere tra due idee di politica e di Governo completamente diverse: la nostra e quella di una destra sempre più arrogante e pericolosa.

Il Pd e la coalizione che sostiene Ferruccio Sansa Presidente ha l’idea di una Liguria in cui tutti possano restare: per curarsi, per studiare, per lavorare, per vivere.

Il Pd e la coalizione che sostiene Ferruccio Sansa è l’unica alternativa alla Liguria peggiore di questi 5 anni”.