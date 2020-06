Oggi solo 2 pazienti in terapia intensiva, nel picco erano 200. Toti: risultato straordinario

“Abbiamo 3 pazienti in meno nei nostri ospedali, continua l’alleggerimento, il deflusso dalle nostre corsie di ospedale, di cui due soli in terapia intensiva in tutta l’intera regione, per cui credo questo sia il più straordinario dato che diamo oggi”.

Lo ha riferito stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“In tutto – ha sottolineato Titi – sono 75 i pazienti nei nostri ospedali, ossia 3 in meno di ieri”.

Nel picco dell’emergenza coronavirus i pazienti Covid più gravi ricoverati in terapia intensiva erano 200.

Oggi i pazienti Covid più gravi ricoverati in terapia intensiva risultano uno nell’Asl 1 Imperiese e uno al Policlinico San Martino di Genova.