Oggi Santa Messa celebrativa alle Vigne per la Madonna della Guardia

Oggi, domenica 29 settembre, giornata culmine per le manifestazioni religiose in occasione delle celebrazioni per l’Apparizione di Nostra Signora della Guardia, presso l’omonimo Santuario “dei genovesi” in cima al Monte Figogna nell’Alto-Polceverasco a 800 metri di altitudine. Non solo al Santuario i fedeli verranno accolti per una giornata di preghiera e riflessione.

Anche in città verrà celebrata la “Madonna della Guardia” con una Santa Messa con appuntamento alle ore 11 presso la Basilica di Santa Maria delle Vigne, in pieno Centro Storico, gioiello architettonico sito nella medesima piazza, incastonato nel dedalo di viuzze medievali alle spalle di Piazza Soziglia, Campetto e Via Orefici. Struttura, da poco sottoposta a restauri, impreziosita dall’adiacente Chiostro.

Celebrante il Parroco titolare della chiesa, Monsignor Nicolo’ Anselmi, Vescovo Vicario della Diocesi genovese retta dall’Arcivescovo Marco Tasca.

La imponente chiesa delle Vigne, che si fregia del titolo di Basilica, è un punto nodale di incontro per molti fedeli del Centro Storico e non solo.

Monsignor Anselmi è da sempre stato profondamente impegnato nel coinvolgimento di una comunità di tanti volontari distribuiti in diversi progetti assistenziali che danno sollievo spirituale ma anche e spesso materiale a persone in difficoltà.

Un esempio silente e quotidiano ben organizzato di indefesso impegno sociale, insieme a tante altre realtà diocesane, di chiesa attiva sul territorio. Non secondario il progetto “Ricibo” che vede una ventina di volontari impegnati nella raccolta di alimenti di ogni genere, dalla frutta e verdura fresche, al ventaglio di cibo confezionato, e nella successiva distribuzione a persone bisognose che si presentino all’ingresso del Chiostro nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 10 fino ad esaurimento scorte. Marcello Di Meglio