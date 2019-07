Oggi Open Day al Magnolia Sporting Club di Albenga

SAVONA. 25 LUG. Un pomeriggio ed una serata dedicati agli appassionati di tennis sono in programma oggi al Magnolia Sporting Club di Albenga. I partecipanti potranno provare gratuitamente i nuovissimi campi della struttura sportiva fortemente voluta dalle benemerite famiglie ingaune Pellegrini e Zunino.

Saranno presenti i tecnici nazionali Marco Lubrano ed Alberto Zizzini, soci del presidente delle ASD Toirano Sandro Esposito, nuovo gestore. Ci saranno anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, Andrea Fossati, presidente comitato FIT Liguria e Roberto Pizzorno, delegato provinciale del Coni.

“Si è già iniziato a giocare – ci spiega il coordinatore Dario Zunino- sui nuovi campi in resina. Mentre fervono le trattative per la gestione del comparto ristorativo, la concessione del settore tennistico è stata affidata alla A.S.D. Toirano, presieduta dall’ istruttore di tennis Sandro Esposito che già gestisce i campi da tennis comunali di Albenga. Questa società potrà quindi offrire agli sportivi la scelta di gioco sui campi in terra battuta, in viale Olimpia, o i sui nostri moderni e veloci campi in resina”.

Il nuovo impianto è stato studiato per consentirne l’ utilizzo anche ai diversamente abili, essendo state completamente eliminate le barriere architettoniche.

“E’ con grande entusiasmo – spiega Sandro Esposito- che affrontiamo questa nuova esperienza. La riapertura del circolo storico di Albenga, coinvolgerà un maggior numero di tennisti che vorranno usufruire di una superficie moderna alternativa alla tradizionale terra battuta e che potranno avvicinarsi alla nuova disciplina del paddle”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal tecnico nazionale e fiduciario provinciale Fit Alberto Zizzini: “Sono molto contento di poter lavorare in questo impianto all’ avanguardia per quanto riguarda la sicurezza per gli atleti diversamente abili. Prenderemo da subito i contatti per iniziare al più presto questa attività”.

Il team ingauno potrà avvalersi anche della prestigiosa consulenza di un altro tecnico nazionale, Marco Lubrano: “ Una struttura sportiva nuova – ci ha spiegato Lubrano- in Liguria è sicuramente un motivo di orgoglio per tutti, complimenti alle famiglie Pellegrini e Zunino per essere riusciti con notevole impegno in questa impresa. Un grande augurio di buon lavoro a due professionisti del valore di Sandro Esposito e Alberto Zizzini, ai quali non farò certo mancare il mio supporto”.

Fra i programmi principali da attuare nell’ immediato ci sono tornei per normodotati e non ed il consolidamento e potenziamento della scuola di tennis che possa seguire le giovani generazioni in un percorso di maturazione sportiva di eccellenza.

Oggi tutti coloro che vorranno partecipare si dovranno presentare in tenuta sportiva per una inaugurazione ufficiale attuata con un Open Day in cui i maestri saranno a disposizione per far provare gratuitamente i campi da tennis e padel a partire dalle ore 16 per terminare poi con un rinfresco alle ore 20. Comunque per coloro che desiderassero avere maggiori informazioni sull’evento e prenotare, è possibile farlo scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica info@magnoliasportingclub.it oppure telefonando a Sandro 3386072105, Alberto 3383192934 e Raffaella 3385286806.

CLAUDIO ALMANZI