Porto Antico benefico con i D.O.C. in concerto per la Gigi Ghirotti

Il gruppo D.O.C. torna sabato 3 Agosto alla rassegna “Genova Porto Antico EstateSpettacolo” con il consueto concerto a favore dell’Associazione GIGI GHIROTTI ONLUS.

Amicizia e solidarietà sono i principi che da sempre ispirano il gruppo musicale D.O.C., nato quasi per gioco dopo un viaggio in Cambogia che ha cambiato il modo di vedere la vita di un gruppo di amici.

Venire in contatto con realtà drammatiche come quelle dei bambini cambogiani orfani ha fatto sì che la passione comune per la musica diventasse il pretesto gioioso per fare, tutti insieme, qualcosa per il prossimo.

Nel 2008 nasce così il gruppo D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria – che inizia ad esibirsi nel basso Piemonte e poi approda a Torino, a Genova… animato sempre e solo dalla voglia di stare insieme senza mai dimenticare la solidarietà.

Tutti i concerti hanno infatti uno scopo benefico: all’inizio a favore di associazioni che si occupavano di bambini cambogiani orfani, in seguito a favore di altre importanti associazioni umanitarie e, da sette anni a questa parte, da quando cioè i D.O.C. hanno incontrato la realtà della ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, l’intero ricavato dei concerti va ad aiutare l’insostituibile attività di questa meritoria Associazione genovese.

La musica proposta dai D.O.C. è coerente con le finalità del gruppo: la canzone d’autore è la protagonista assoluta per la forza della sua poesia, per la straordinaria capacità di denuncia e per l’attenzione costante verso gli emarginati della società.

Le canzoni degli Autori e dei Cantautori che maggiormente si sono ispirati a questi principi, che hanno fatto lo storia della musica ed hanno accompagnato tutti noi sono il filo conduttore di ogni concerto dei D.O.C., e lo saranno anche in VIAGGI E MIRAGGI (nell’Italia cantata), il concerto che si terrà il 3 agosto nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova.

Sarà infatti un viaggio musicale da percorrere tutti insieme attraverso le canzoni che in qualche modo identificano luoghi, dialetti e usanze di alcune parti della nostra Italia, e la musica sarà veicolo di un messaggio trasversale che viaggia nel tempo e raggiunge luoghi e popoli, racconta tradizioni e stati d’animo, superando confini, denunciando pregiudizi e conflitti, portando ovunque messaggi di amore e speranza.

La Band dei D.O.C. è formata da:

– Marco Borgarelli (Basso)

– Maurizio Carega (Chitarra, Voce)

– Gianni Casarollo (Chitarra, Percussioni, Voce)

– Vittorio Gastaldi (Batteria)

– Paolo Giordano (Chitarra, Voce, Armoniche)

– Stefano Moressa (Tastiere, Voce)

– Salvatore Sanna (Chitarre, Voce)

– Marcello Pernecco (Tecnico Immagini)