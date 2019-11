Oggi l’intitolazione area giochi Sant’Anna di Sestri Levante

L’intitolazione “20 novembre 1989 – Convenzione di New York sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, è stata inaugurata questa mattina, dell’area giochi di Sant’Anna a Sestri Levante.

I bimbi della Scuola Primaria, durante la cerimonia, hanno letto alcuni passi della Convenzione e il rappresentante di Unicef ha sottolineato la positività di questa iniziativa, proposta anche dall’Osservatorio Sguardo sul Mondo.

L’intitolazione, inizialmente fissata per venerdì 22 novembre e poi rimandata a causa dell’allerta meteo, celebra il trentennale della Convenzione per i diritti dell’infanzia, un testo di enorme importanza poiché ha riconosciuto per la prima volta i bambini come titolari di diritti sociali, politici, culturali ed economici.

Il Comune di Sestri Levante lavora con convinzione in questo senso, facendo in modo che i bambini possano fare sentire la propria opinione sui temi che li coinvolgono. È di pochi giorni fa il coinvolgimento degli alunni della scuola di Santa Vittoria nella scelta dei colori con cui dipingere i nuovi spazi dell’edificio scolastico, una scelta fatta alla presenza della Sindaca e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche.

È solo l’ultima di una serie di azioni con cui l’Amministrazione Comunale vuole coinvolgere i ragazzi nella vita cittadina e che negli anni hanno contato, per esempio, il sostegno al Consiglio Comunale dei Ragazzi o il coinvolgimento nella scelta dei giochi con cui attrezzare parchi e giardini.

L’intitolazione è stata anche occasione per inaugurare il rinnovamento dell’area giochi di Sant’Anna che ha visto l’inserimento di due nuovi giochi, la manutenzione straordinaria di quelli presenti e il cambio della pavimentazione anti trauma. ABov