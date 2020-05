Oggi IV collettiva ArT Home con nove artisti in mostra

Vernissage IV collettiva “ArT HOME”.

Oggi, sabato 16 maggio, inaugurazione della sala dedicata a Leonardo Sciascia del museo virtuale CO.VI.3D. Nove gli artisti partecipanti alla quarta collettiva “ArT HOME”.

In mostra le opere della fotografa ennese Cristina Abbate e della fotografa Teresa Letizia Bontà originaria siciliana ma da anni trapiantata a Venezia. Partecipa alla mostra con i suoi quadri l’artista romana Sonia Gallezzoni, l’artista concittadina Anna Giannone e la vicina di casa Ivana Urso. La sala accogli le opere dell’artista Vlady, possiamo definirlo uno street artist, catanese di nascita oggi vive in Svezia. Per la prima volta la galleria ospita delle sculture, le opere dell’artista milanese Antonio Barbieri. Anche in questa sala la presenza di due artisti fuori paese, la pittrice Veronika Spleiß con base a Monaco e l’artista visivo rumeno Manuell Manastireanu. Nelle settimane precedenti sono state inaugurate le prime tre sale dedicate a Gino Morici, Salvatore Quasimodo ed Emilio Greco.

Il VERNISSAGE prevede una diretta streaming con gli artisti sul canale Facebook dell’Associazione alle ore 18:00. Una chiacchierata con gli artisti per conoscere meglio la loro arte ed i loro lavori per “ArT HOME”.

CO.VI .3D GALLERY – non è un semplice galleria virtuale, ma un vero museo dove si svolgono attività artistiche e culturali. All’interno del museo, diversi ambienti ospitano opere, dalla pittura alla scultura digitale, dalla fotografia alla poesia. Fondato da un gruppo di giovani siciliani, ogni sala del museo è dedicata a vari artisti e scrittori siciliani. I visitatori hanno l’opportunità di immergersi nella propria realtà virtuale con tour a 360 ° e video i quali offrono allo spettatore l’opportunità di vedere sia l’esterno che l’interno del museo. Sebbene l’acronimo COVID, ci faccia inevitabilmente pensare a morte e dolore, per l’Associazione Creative Spaces, l’acronimo COVID si trasforma in bellezza e diviene CO.VI.3D, ovvero VIsioni COntemporanee nella tridimensione di una vera galleria d’Arte. Ad oggi hanno aderito al progetto oltre cinquanta artisti da tutto il mondo (Italia, Germania, Spagna, Ungheria, Romania, Albania, America, Messico, Australia, ecc.)

Online sui nostri canali

Facebook: www.facebook.com/associazionecreativespaces

Web: asscreativespaces.wixsite.com/creativespaces

presso la sezione museo: asscreativespaces.wixsite.com/creativespaces/covid3dgallery

Instagram: www.instagram.com/asscreativespaces

Gli artisti interessati a prendere parte alle future collettive, potranno contattare il team scientifico ai seguenti indirizzi email: creativespacescl@gmail.com