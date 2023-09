Oggi in Liguria è il giorno dell’IT-ALERT

Oggi mercoledì 27 settembre, in Liguria, come è avvenuto in altre regioni è il giorno dell’IT-ALERT.

Alle ore 12.00 tutti i cellulari riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allarme pubblico della Protezione Civile Nazionale IT-ALERT.

Il test servirà a identificare eventuali criticità per ottimizzare il sistema.

Non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione. Non verrà raccolto alcun dato personale.

Dopo il messaggio si potrà compilare il questionario sul sito https://www.it-alert.it/it/ per aiutare il Dipartimento Protezione Civile a migliorare il sistema