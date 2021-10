Oggi è il compleanno di Alex Zanardi: auguri campione!

Oggi, 23ottobre, è il compleanno di Alex Zanardi che compie 55 anni, per questo ne approfittiamo per fargli auguri e mandargli tutto il nostro affetto.

Alex che, è un esempio di forza infinita e infinito amore per la vita, dopo il gravissimo incidente del settembre 2001 in una gara di CART dove perse entrambe le gambe, è diventato campione paralimpico di handbike. Purtroppo in seguito ad un bruttissimo incidente del 19 giugno a Pienza con un tir, lotta tuttora con la morte.

Sui social in tantissimi hanno espresso la loro vicinanza a Zanardi, facendogli gli auguri o ricordandolo con un pensiero “Non passa giorno che non aspetti di rivedere il tuo sorriso, ti aspettiamo tutti”; “Auguri Alex! Grande e immenso campione, nellavita e nello sport e ancora “Buon compleanno. A questo anno così bello per lo sport italiano manca la vittoria più importante: il tuo ritorno. Ti aspettiamo campione!

#AlexZanardi