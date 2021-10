L’incontro tra il Coordinamento 15 ottobre e il ministro Patuanelli

Ecco come si è svolto l’incontro

Il Coordinamento 15 ottobre di Trieste ha emesso un comunicato ufficiale nel quale viene spiegato le modalità dell’incontro avvenuto questa mattina, alle 9 tra alcuni componenti del Coordinamento tra cui il portavoce Stefano Puzzer e il ministro Patuanelli presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato.

“Il ministro – si legge nel comunicato – è stato accompagnato dal Prefetto di Trieste, Valerio Valenti. La delegazione del Coordinamento 15 ottobre è stata composta da: Stefano Puzzer (portuale, Trieste), Dario Giacomini (medico, fondatore dell’associazione ContiamoCi!), Roberto Perga (vigile del fuoco, rappresentante interforze OSA), Matteo Schiavon (impiegato, Trieste), Eva Genzo (operaia metalmeccanica, portavoce dei lavoratori di Trieste e Monfalcone no green pass).

La delegazione era inoltra accompagnata da Claudia Castellana (sanitaria, Trieste) e da Michele Bussani (portuale, Trieste) e dagli avvocati Stefania Cappellari e Luigi D’Agosto del foro di Verona, legali del Coordinamento 15 ottobre.”

“Stefano Puzzer, per conto del Coordinamento 15 ottobre – si legge ancora – ha presentato con fermezza le richieste del popolo che si è radunato nelle piazze di tutta Italia in questi mesi.

Ha chiesto l’abrogazione del green pass e dell’obbligo vaccinale (attualmente previsto solo per i sanitari), l’impegno ad astenersi da ogni forma di violenza nei confronti dei pacifici manifestanti e le formali scuse del Governo alla città di Trieste e a tutti i manifestanti per i fatti del 18 ottobre.

Il ministro Patuanelli ha evidenziato e ringraziato Stefano Puzzer per il senso di responsabilità dimostrato con la decisione di annullare, per questioni di sicurezza, le manifestazioni che erano in programma nelle giornate del 22 e 23 ottobre a Trieste e, dopo aver riepilogato la gestione della pandemia e le misure assunte in tal senso dal Governo, si è impegnato a riferire tutte le istanze del Coordinamento martedì 26 ottobre nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri.”

“La delegazione del Coordinamento 15 ottobre – conclude la nota – ha inoltre annunciato al ministro che le manifestazioni di piazza sia a Trieste che in tutta Italia proseguiranno, pacificamente, fino a quando il Governo non accoglierà le richieste avanzate.

Il ministro si è impegnato ad aprire un canale diretto con il Coordinamento. L’incontro si è concluso alle ore 9:35 circa.”