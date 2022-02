Oggi è il 22-02-2022, giorno palindromo: il prossimo nel 2030

Oggi, martedì 22 febbraio 2022, o meglio, 22-02-2022, è una data da ricordare: è un giorno palindromo. Si tratta, infatti, dell’ultima data palindroma che ritroveremo solo il 3 febbraio 2030 (03/02/2030), mentre dai calcoli effettuati sembra che l’ultimo giorno palindromo per il secondo millennio sarà il 29-12-2192.

Ma cosa s’intende per data o giorno palindromo? Il chiarimento arriva scrivendo la data in formato gg/mm/aaaa ed, infatti, scegliendo questa formula, il giorno odierno si può scrivere 22/02/2022.

In pratica la lettura della data può avvenire sia da sinistra verso destra, che da destra verso sinistra.

Ma cos’è un palindromo

Il termine palindromo deriva dal greco ‘palin’ (‘di nuovo’, ‘indietro’) più ‘dromos’ (‘corsa’), quindi ‘correre all’indietro’.

Un palindromo è una sequenza di lettere o numeri che può essere letta da sinistra a destra e viceversa, mantenendo inalterato il significato.

Ed è proprio questo il significato di palindromo: una parola, un nome (Anna), una frase (in girum imus nocte et consumimur igni) o, una sequenza numerica, che si può leggere allo stesso modo in entrambi i sensi, da sinistra verso destra, ma anche viceversa. Per imbatterci in una nuova data palindroma dovremo attendere ancora febbraio, ma del 2030. Nello specifico il 3 febbraio del 2030. Data che, scritta utilizzando esclusivamente le cifre, si può leggere come 03/02/2030.

Oggi è anche il Twos day

Oggi, però, la ricorrenza è doppia. E’, infatti anche il cosiddetto “twos-day” (“il giorno del due”), come definito dai matematici americani.

Questo perché il numero 2 si ripete ben sei volte nella notazione estesa 22/02/2022. Se poi aggiungiamo che oggi è martedì, ovvero tuesday in lingua inglese e il secondo (2) giorno della settimana.

Per gli americani c’è un altro motivo di celebrare, che non c’entra nulla con il palindromo. Cadono, infatti, oggi, i 290 anni dalla nascita di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, nato il 22 febbraio 1732.