Un centinaio fra docenti, maestre, personale tecnico, ausiliario ed operatori scolastici, ha preso parte, questa mattina al Liceo “Bruno” di Albenga, all’ assemblea indetta dallo SNALS di Savona per fare il punto sulla situazione del settore educativo nelle scuole del comprensorio ingauno.

“Si tratta della seconda assemblea- ci ha spiegato Enzo Sabatini segretario provinciale Snals- per il comparto scuola. Anche qui ad Albenga, così come era avvenuto al Liceo Issel di Finale Ligure, abbiamo avuto un gran numero di partecipanti, tutti molto interessati alle ultime novità della scuola”.

Questa assemblea, così come le prossime, si svolgono in orario di servizio e sono rivolte a tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado della provincia di Savona. Numerosi i temi toccati dalle relazioni del segretario: contratto, risultati elezioni RSU, panoramica sulla situazione scolastica nazionale e locale; novità sulle pensioni e sulle situazioni contributive; i nuovi concorsi ed eventuali tematiche createsi a livello locale.

“Le nostre assemblee, che lo Snals propone per discutere, con gli operatori della scuola, le principali tematiche del settore- commenta Sabatini – stanno ottenendo una grande partecipazione, a dimostrazione che il nostro storico successo a livello provinciale nelle elezioni per il rinnovo degli RSU non era dettato né dalla fortuna, né tanto meno dal caso, ma frutto di un serio impegno nell’ occuparci sempre dei nostri colleghi nelle tre sedi di Savona, Albenga e Carcare”. Anche le prossime assemblee serviranno per fare il punto sulla situazione del comparto dell’istruzione, per quanto riguarda la nostra provincia. Saranno infatti l’ occasione per esaminare e discutere le varie problematiche generali e provinciali legate al settore educativo”.

Nelle assemblee, a cui prendono parte maestre, insegnanti, personale Ata e non docente, appartenente ai vari ordini e gradi della scuola, potranno emergere così anche le varie rivendicazioni locali. Oltre al Segretario Provinciale Sabatini sono intervenuti i docenti Roberto Damilano, Mariella Gaudenti ed Daniele Alberi.

Questo il calendario delle prossime assemblee. All’ Istituto Comprensivo di Carcare (Scuole Medie) domani (dalle 8 e 10 alle 10 e 10) per I.C. Carcare e Liceo Calasanzio. All’ Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte, sempre domani, ma dalle 11 e 15 alle 13 e 15 per le seguenti scuole: I.C.Cairo Montenotte; I.S.S. Patetta Cairo; I.C. Millesimo e I.S.S. Patetta. All’ Istituto Comprensivo Savona 2 in via Caboto, 2, lunedì 29 ottobre dalle 8 e 10 alle 10 e 10, per tutti gli istituti comprensivi di Savona, Quiliano, Spotorno, Vado, Albisole, Varazze e Sassello. All’ Istituto secondario Superiore”Mazzini-Chiabrera”in Via Aonzo, 2, lunedì 29 ottobre dalle 11 e 15 alle 13 e 15 per tutti gli istituti superiori di Savona.

CLAUDIO ALMANZI