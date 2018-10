Tir si ribalta all’uscita di Genova Ovest, disagi al traffico | Foto

Intorno alle 18 di oggi all’uscita autostradale di Genova Ovest un mezzo pesante, che trasportava un container ed era diretto in porto, si è ribaltato in curva con il carico.

Tir e container si sono abbattuti sul lato destro della carreggiata. La zona dell’Elicoidale è rimasta in parte bloccata e il traffico in uscita è stato deviato n via Cantore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i colleghi della Polizia Locale con i sanitari del 118.

Al momento, non si sa ancora se l’autista sia rimasto ferito gravemente e non si conoscono i motivi per cui ha perso il controllo del Tir.

Seguono aggiornamenti.