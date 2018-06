Oggi ad Albenga festa al Trincheri

SAVONA. 21 GIUG. Si svolgerà oggi pomeriggio ad Albenga la Festa per gli anziani denominata: “ Un sorriso per i nonni” ideata dall’ associazione e circolo “La Goccia nel mare”. L’appuntamento è per le 15 e 30 all’ Istituto Trincheri di Via Carloforte. Nel salone della RSA si raduneranno gli anziani ospiti della struttura con parenti, amici e volontari per assistere allo spettacolo d’ intrattenimento di Pino Guagenti, organizzato in collaborazione con le Acli e l’ Avo.

Buffet, ballo, musica e magia saranno gli ingredienti principali per questa iniziativa a favore degli anziani ospiti dell’ istituto e per raccogliere anche fondi a favore proprio del Trincheri.

Alla buona riuscita della festa contribuiranno i volontari del circolo “La Goccia nel mare” (che ha sede a palazzo Oddo ed ha lo scopo di promuovere nuove forme di aggregazione in ambito culturale, sportivo, ludico e artistico). Insieme a loro ci saranno anche alcuni volontari dell’ Associazione Vecchia Albenga con i volontari Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) che collaborano attivamente, con il loro personale, presso il “Trincheri” ed i volontari dell’ Unitrè, tutti sodalizi da sempre impegnati attivamente in iniziative a favore della Terza età ed in particolare della residenza per anziani ingauna.

Alla festa saranno presenti anche i dirigenti della struttura con gli amministratori dell’ente e quelli comunali, insieme alle rappresentanze ed alle delegazioni degli enti di volontariato presenti nel territorio del comprensorio albenganese.

Intanto un grande successo ha riscosso proprio l’altro giorno, sempre all’ Istituto “Domenico Trincheri” l’ esibizione spettacolare della Scuola di ballo “Pro Art” di Albenga che si è esibita su iniziativa dell’ AVO per la gioia dei nonnini ingauni.

