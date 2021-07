Oggi a Ponente la 48esima Gironda Albenganese

GENOVA. 25 LUG. Giornata di regate per gli appassionati della vela del comprensorio ingauno: è in programma la 48esima edizione della Gironda Albenganese un appuntamento importante per i velisti del Ponente Savonese.

Alla gara Open sono ammesse tutte le derive esclusi gli Optimist. Il via sarà dato alle ore 11 e la gara si svolgerà nello specchio antistante il Circolo Nautico. Sarà disputata una prova unica per tutte le classi ammesse: laser standard, laser radial, laser 4.7, 420, 470, equipe e tutte le derive esclusi gli optimist.

Per gli Optimist invece sono previste tre prove, sia per gli Juniores agonisti (nati anni 2006 – 2010), sia per i Cadetti pre-agonisti (nati anni 2011- 2012) senza scarti. La regata sarà valida anche con una sola prova effettuata. Gli Optimist verranno fatto partire per la loro prima prova alle 11 e 10.

Fra i favoriti ci sono Nora Moraglia e Simone Cucatto (CN Loano), recenti vincitori della CerialeVela e primi in tempo reale nell’ edizione 47 della Gironda albenganese. Insieme a loro ci saranno i compagni di squadra Nicolò Sanfelici e Francesco Oliva vincitori l’anno passato in tempo compensato.

Fra i padroni di casa grande attesa per Marta e Pietro Sciutto, Giuliano Michelozzo e Carla Navone, Nicolò Pareto e Matilde Piantelli, tutti già vincitori in passato della gara.

La manifestazione è organizzata da Circolo Nautico Albenga, guidato dal presidente Fabio Vignone. Questa la composizione del direttivo: Tommaso Berruti (Vice Presidente e responsabile di: direzione operativa del personale, arenile/manutenzione infrastrutture e impianti, sicurezza.), Emilio Barla (Segretario), Andrea Diomedi (Cassiere/Tesoriere e responsabile settore pesca e relative manifestazioni), Gianni Panizza (Consigliere delegato per sezione vela e manifestazioni veliche di concerto con Stalla Giacomo), Carlo Basso (Consigliere delegato per: rapporti con gestione bar/ristorante di concerto con Silvia Dagnino), Silvia Dagnino (Consigliere per rapporti con gestione bar/ristorante), Giacomo Stalla (Consigliere per settore vela) ed Elio Canepari (Consigliere per manutenzione infrastrutture/impianti).

CLAUDIO ALMANZI