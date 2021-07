Vernazzolesi e Loanesi OK alla CerialeVela

SAVONA. 25 LUG. Il Circolo Vele Vernazzolesi ed il Circolo Nautico Loano hanno fatto la parte del leone nell’edizione 2021 di CerialeVela la bella manifestazione che vede impegnati ogni anno i giovani talenti del comitato di Primazona. Le regate erano anche valide quale seconda prova del Campionato Ligure dei 420.

L’ evento, ottimamente organizzato dalla Lega Navale di Ceriale, si è svolto con un ponentino leggero, ma stabile che ha permesso la disputa di due belle e regolari prove su percorso a triangolo posizionato vicino alla costa offrendo così agli appassionati ed ai turisti lo spettacolo delle sfide veliche, semplice, ma valido ed ideale mezzo promozionale per la vela.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il duo Nora Maraglia-Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano. Al secondo posto la coppia Ludovica Pastorino-Bianca Pastorino del Circolo Vele Vernazzolesi che hanno conquistato anche il primo posto femminile ed il primo come equipaggio under 17. A completare il podio l’ equipaggio Maddalena Cavallo-Matilde Ferrari anche loro di Vernazzola a dimostrazione del valore della Squadra allenata da Giò Dagnino.

In gara anche la classe l’Equipe, la barca più propedeutica al 420, con sedici giovanissimi a sfidarsi: fra gli under 12 successo per Francesco Lucchese e Sebastiano Oliva del Circolo Nautico Loano, mentre negli Under 15 vittoria per Leonardo Vanetti con Giovanni Pastorino, sempre del Circolo Nautico Loano, argento per Irene e Tobia Eandi, bronzo per Giulio Giovannini e Mirco Ieri.

Queste le classifiche di CerialeVela 2021.

Classe 420: 1) Nora Maraglia-Simone Cucatto (Circolo Nautico Loano); 2) Ludovica Pastorino-Bianca Pastorino (Circolo Vele Vernazzolesi); 3) Maddalena Cavallo-Matilde Ferrari ( id); 4) Simone Migliavacca e Giacomo Nario (CN Loano); 5) Alessio Caldarera eThomas Trentini (Circolo di Marciana Marina).

Femminile: 1) Ludovica Pastorino-Bianca Pastorino (Circolo Vele Vernazzolesi).

Under 17: 1) Ludovica Pastorino-Bianca Pastorino (Circolo Vele Vernazzolesi).

Classe L’ Equipe.

Under 15: 1)Leonardo Vanetti e Giovanni Pastorino (Circolo Nautico Loano); 2) Irene e Tobia Eandi; 3) Giulio Giovannini e Mirco Ieri.

Under12: 1) Francesco Lucchese e Sebastiano Oliva (Circolo Nautico Loano).

Campionato Ligure 420 dopo due prove: 1) Ludovica Pastorino-Bianca Pastorino (Circolo Vele Vernazzolesi), 20 punti; 2) ) Maddalena Cavallo-Matilde Ferrari (id), 24; 3) Simone Migliavacca e Giacomo Nario (CN Loano), 33; 4) Nora Maraglia-Simone Cucatto (Circolo Nautico Loano), 35; 5) Corrado Cicconetti e Giovanni Martinez (V Vernazzola), 38.

CLAUDIO ALMANZI