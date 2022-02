Nuvolosità irregolare in Liguria con qualche debole pioggia

Aria umida in arrivo dai quadranti meridionali determinerà una nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta, nella giornata di venerdi 11 febbraio su tutta la Liguria.

Avremo anche qualche debole pioggia o piovasco in corrispondenza degli addensamenti più consistenti, soprattutto tra Genovesato e Tigullio.

Temperature pressochè stazionarie con minime sulla costa comprese tra 8 e 11° e massime, sempre sulla costa, comprese tra 13 e 16°.

Ventilazione moderata da sud, in via di attenuazione in giornata e rotazione a nord in serata, mare generalmente mosso. Chiara Manganaro