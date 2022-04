Nuovo singolo per Ozuna, la superstar latina multiplatino. Si chiama “Apretaito” ed è in collaborazione con Boza.

Nuovo singolo per Ozuna. Online anche il videoclip.

È uscito “APRETAITO” (https://ozunaboza.lnk.to/Apretaito), il nuovo singolo della pluripremiata superstar latina OZUNA e l’artista panamense da oltre un miliardo di stream candidato ai Latin GRAMMY® BOZA.

Il videoclip di “Apretaito” è ambientato in un club dove gli artisti trascorrono in compagnia dei loro amici una serata all’insegna del divertimento tra musica e balli.

Le vere protagoniste della clip sono le donne, che prendono il possesso della pista da ballo per stupire con il loro fascino e carisma, celebrando la diversità e l’emancipazione femminile.

In questa nuova collaborazione Ozuna, l’icona del reggaeton globale nata a Puerto Rico con origini dominicane, si unisce all’artista più popolare di Panama, Boza, per accontentare tutti i fan con una nuova hit dal ritmo accattivante e dal testo acuto.

Il brano è stato scritto da Ozuna e Boza e prodotto, tra gli altri, da Chris Jedai e Gaby Music.

OZUNA

Il più volte premiato cantautore portoricano OZUNA è uno degli artisti più ascoltati e iconici della musica Latina in tutto il mondo.

Dagli inizi della sua carriera nel 2015, l’artista ha vinto innumerevoli premi, è stato inserito nella lista delle persone più influenti secondo il Time Magazine (2019),

e ha vinto il BMI Award come Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e per il singolo “Taki Taki” come Contemporary Latin Song of the Year (2020).

Nel 2020 ha vinto anche due Latin Grammys per la collaborazione con ROSALÍA nel brano “Yo x Ti, Tú x Mí”.

Si è aggiudicato anche l’Extraordinary Evolution Award nel 2021 ai Latin American Music Awards.

Nella Repubblica Domenicana Ozuna ha recentemente ricevuto il Soberano Solidario Award all’edizione 2021 dei Premios Soberano per il suo impegno umanitario. Inoltre, detiene 4 Guinnes World Records™.

Dopo aver iniziato il 2022 con “SANTO”, con la collaborazione della superstar internazionale Christina Aguilera, ha pubblicato “DEPRIMIDA”, il cui videoclip ha ottenuto 57 milioni di visualizzazioni su YouTube in un mese.

Infine, la sua pubblicazione più recente, “G-WAGON”, è stata presentata in anteprima tre settimane fa e ha già raggiunto 9,1 milioni di visualizzazioni.

BOZA

Il cantante e compositore panamense BOZA è uno degli artisti più in voga della nuova generazione urban.

Dopo aver ottenuto consensi internazionali con la sua canzone multiplatino “Hecha Pa’ Mí”, ha pubblicato la sua seconda hit mondiale “Ella”, certificata platino in America Centrale e Caraibi, Colombia, Spagna, Perù, e, recentemente, negli Stati Uniti.

Il successo senza precedenti ha portato alla pubblicazione di “Ella Remix”, certificato platino negli Stati Uniti, oro in Centro America, Spagna e Messico, raggiungendo la classifica Global Top 200 di Spotify.

Grazie al successo, Boza ha vinto il “Heat Awards” come “Revelation Artist”, è stato nominato ai Latin GRAMMY® come “Best New Artist” nel 2021 e ha iniziato il 2022 con la sua prima nomination ai “Premios Lo Nuestro” nella categoria “Male Revelation Artist”.

Ha più di un miliardo di visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali e ha recentemente pubblicato il suo nuovo album in studio, “BUCLE”.

Ad oggi “BUCLE” vanta 450 milioni di stream e visualizzazioni a livello globale, mentre l’ultimo singolo “Tick Tock” e la hit “Ella Remix” su TikTok hanno superato i 120.000 video creati dagli utenti e generato circa 72 milioni di visualizzazioni con l’hashtag #EllaRemix.