Nuovo servizio bibliotecario nel Comune di Borghetto Santo Spirito. Alla biblioteca civica arriva un box per restituire i prestiti.

Nuovo servizio bibliotecario, le info.

La Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito si è dotata di un box per la restituzione dei libri, dvd e riviste, per permettere all’utenza di restituire i documenti presi in prestito, anche oltre l’orario di apertura del servizio.

L’esigenza, nata durante la pandemia da covid-19, quando l’accesso al servizio era limitato dalle prescrizioni relative all’ingresso contingentato, permane e, per facilitare chi non potesse recarsi in Biblioteca negli orari di apertura al pubblico (mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00), il servizio si è dotato di un box dove si potranno introdurre, h24, i libri o altro materiale preso in prestito, con l’accortezza di inserire anche il nome ed il cognome della persona che effettua la restituzione.

Lo comunica l’Assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.

Per informazioni:

Biblioteca Civica

tel. 0182-973016

mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it