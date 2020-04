Nuovo Ponte di Genova, Toti: grazie a Bucci e Rixi. Siamo una grande squadra

“Concludiamo questa giornata speciale guardando Genova dall’alto con il sindaco Marco Bucci. Il nostro ponte lo dobbiamo soprattutto a lui, che non si è mai arreso neanche nei momenti più complicati”.

Lo ha dichiarato stasera su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Un vero uomo delle istituzioni – ha aggiunto Toti – che ha avuto il coraggio di decidere sempre, merce rara, guidato dalla sua capacità innata da manager e dal suo amore per la città.

Che ha avuto la forza di andare avanti, sempre. Con l’orgoglio e a volte anche la durezza che solo un vero genovese può avere. Ma proprio perché è un vero genovese ci ha messo soprattutto il cuore. E questo è il grande risultato ottenuto.

Grazie Marco, felice di essere stato al tuo fianco in questo complicato percorso come presidente di Regione, come collega ‘commissario per l’emergenza’, ma soprattutto come amico e compagno di una squadra che lavora per cambiare in meglio questa città, la Liguria e il Paese.

E in questa squadra non possiamo non rivolgere un pensiero di gratitudine anche al nostro amico Edoardo Rixi, che come un leone si è battuto per i liguri contribuendo alla nomina del sindaco a commissario e al Decreto.

Oggi con il modello Genova abbiamo dimostrato a tutto il mondo che siamo una grande squadra e che insieme possiamo farcela”.