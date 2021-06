Nuovo album di James Arthur in uscita l’8 ottobre 2021. E’ il suo quarto LP e si intitola “It’ll all make sense in the end”.

Nuovo album di James Arthur, anticipato dal singolo “September”.

L’album di James Arthur è già disponibile in digitale

https://jamesarthur.lnk.to/AlbumIAMSIE

Il cantautore britannico da milioni di stream JAMES ARTHUR, è tornato con il nuovo singolo “September” (Columbia Records/Sony Music) che anticipa il suo quarto album in carriera “It’ll All Make Sense In The End” in uscita l’8 ottobre e già disponibile in pre-order.

A proposito di “September” James racconta:

«Fondamentalmente la canzone parla di quando ti senti un disastro completo, ma hai comunque accanto una persona perfetta.

Riguarda l’innegabile amore che provi per lei e il desiderio di crearci insieme una famiglia».

Il brano segue la pubblicazione del singolo “Medicine”, anch’esso incluso nel suo nuovo album.

Una canzone audacemente autobiografica, che è entrata nella Top 10 dei brani più suonati in radio in UK e ha raggiunto oltre 40 milioni di stream.

Riguardo l’album “It’ll All Make Sense In The End” James afferma:

«Dal primo giorno ho cercato di utilizzare le stesse sonorità per tutto l’album, in modo da creare un vero e proprio corpus di opere.

Questa è la prima volta che scrivo un disco interno nello stesso posto e si sente.

C’è qualcosa di veramente comodo nel lavorare a casa tua, con meno persone intorno: sono stato in grado di lasciarmi andare e di far cadere le mie difese».

JAMES ARTHUR ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Ha pubblicato tre album di grande successo “James Arthur” ,”Back From The Edge”, e “YOU”, oltre a nove singoli che sono entrati nella Top 40 del Regno Unito.

Ha raggiunto con due brani la #1 della classifica inglese.

Conta più di 1 miliardo di stream su Spotify con “Say You Won’t Let Go”, hit contenuta nell’album “Back From The Edge” (2016).

Il suo recente singolo “Lasting Lover” in collaborazione con Sigala ha raggiunto la #1 dell’airplay radiofonico nel Regno Unito e di iTunes ed è entrato nella top 10 della Official Singles Chart.

Di recente ha anche raggiunto la Official UK Chart con “Train Wreck”, una traccia contenuta nel suo secondo album “Back From The Edge” e che ha trovato una nuova vita grazie a Tik Tok.

Il brano è certificato Oro nel Regno Unito e Platino negli Stati Uniti.

jamesarthurofficial.com