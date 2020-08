Nuovo accordo tra la Warner Chappell e il cantautore Daino

Warner Chappell Music Italiana annuncia un nuovo accordo editoriale con il cantautore Daino, 2° classificato al Festival di Castrocaro Terme 2020 con il suo nuovo brano “Mioddio”, disponibile in radio e in digitale.

Warner Chappell Music Italiana annuncia l’ingresso nel proprio team di DAINO, all’anagrafe Niccolò Dainelli, il giovane cantautore milanese arrivato 2° al Festival di Castrocaro Terme 2020 con il brano inedito “Mioddio”, da oggi disponibile in radio e in digitale, pubblicato su etichetta Primalbox, distribuzione Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

DAINO racconta sul brano: «“Mioddio” è un pezzo che è nato in modo diverso rispetto alle altre canzoni. Solitamente scrivo parole e musica insieme, ma in “Mioddio” è nata prima la parte musicale. Era una specie di beat, di strumentale, che avevo prodotto molto tempo prima di buttare giù il testo. Poi, più o meno a marzo dell’anno scorso, quando l’ho riascoltato mi ha preso così tanto da scriverci delle parole. La canzone parla di una notte alcolica, sullo sfondo la fine di una relazione che mi ricorda un periodo in cui stavo conoscendo nuove persone e vivendo un po’ più Milano rispetto ai paesini di provincia vicino casa mia. Il testo l’ho scritto velocemente, volevo che le parole avessero un bel ritmo ed è principalmente un flusso di coscienza».

Niccolò Dainelli in arte “DAINO” è un musicista polistrumentista e cantautore milanese di origini toscane, classe 1999.

Inizia a scrivere durante gli anni del liceo, suonando e producendo le sue canzoni. In contemporanea conclude gli studi al Conservatorio di Milano diplomandosi in clarinetto. Nel 2017 conclude gli studi al Liceo Classico C. Rebora di Rho (MI), durante i quali si dedica anche allo studio del canto e della chitarra. Nel 2018 arriva in finale ad Area Sanremo con un suo brano inedito. Nel 2019 vince una borsa di studio completa per frequentare la Berklee College of Music, negli Stati Uniti, dove trascorre un periodo creativo a seguito del quale pubblica i primi due singoli da solista, “GLOVO” e “RAGAZZI NUOVI”, raccontando spaccati di vita quotidiana. Sempre in quell’anno ha collaborato come clarinettista con Paola Folli nel concerto rappresentazione “WEST SIDE STORY” al Castello Sforzesco di Milano. La passione per il busking lo porta ad esibirsi costantemente nelle strade e nelle piazze di diverse città lungo la penisola italiana, in particolare nella sua amata Milano. Partecipa inoltre a una rassegna torinese di arte di strada.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

