Nuovi indagati per omessi controlli su viadotto Letimbro in A10

Ci sarebbero nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta sugli omessi o addolciti rapporti riguardo i viadotti autostradali liguri.

L’indagine, nata da quella madre sul ponte Morandi, riguarderebbe l’A10.

Si tratta di almeno quattro persone indagate per falso, tutti di Spea alle quali il Pm Walter Cotugno contesta l’omesso controllo di impalcato e cassoni del viadotto Letimbro, in A10 nel savonese per il quale la procura aveva fatto fare uno studio di parte ed era risultato ammalorato.

In particolare il perito nominato dalla procura aveva sottolineato come per ottenere un risultato veritiero e corrispondente alla reale condizione della struttura era necessario entrare nei cassoni.